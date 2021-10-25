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Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Нужно было реализовывать моменты и создавать больше»

22:51
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в гостевом матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Можно говорить, что не повезло, — приводит ТАСС слова Рубашко. — Может быть, нужно было добавить чуть раньше, активизировать давление. Отчасти были моменты, когда не повезло, но на них сетовать не хочется, а хочется уверенно выигрывать. Нужно было реализовывать моменты и создавать больше, все предпосылки к этому были. Я думаю, что главный тренер будет разбирать ситуацию, и мы будем добавлять».

В составе южан единственный гол забил Жоаозиньо со штрафного на 90-й минуте.

«Стандарты — вещь классная, но для меня предпочтительнее мячи с игры после хороших комбинаций. А так, конечно, отлично пробил, я уверен в его ударах со стандартов. Еще бы с игры реализовали, могли бы дожать, но сейчас нет смысла об этом говорить, и нужно провести работу над ошибками», — отметил Рубашко.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12760761

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