Кирилл Новиков: «У меня не было общения с руководством «Химок»
Кирилл Новиков прокомментировал возможное назначение в «Химки»
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Химки».
«В нашей жизни нельзя ничего загадывать. У меня никакого общения не было с руководством «Химок». Но есть два варианта, которые обсуждаются, прощупывается почва, но это не «Химки», — сказал Новиков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
25 октября «Химки» объявили об уходе главного тренера Игоря Черевченко. К ближайшим матчам команду будут готовить тренер молодежной команды Игорь Ющенко и спортивный директор Дмитрий Ульянов.
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