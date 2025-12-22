«Зенит» на казахском языке поздравил Алипа с днем рождения

«Зенит» поздравил защитника Нуралы Алипа с днем рождения. 22 декабря казахстанскому футболисту исполнилось 26 лет.

«С днем рождения! Туган кунінмен! (С днем рождения. — Прим. «СЭ»)» — говорится в сообщении на сайте сине-бело-голубых.

Алип играет за «Зенит» с февраля 2022 года. Защитник трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, и один раз выигрывал Кубок России.

Алип провел за российскую команду 110 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативный пас.