Агент Чернова заявил, что еще не обсуждал с Кахигао будущее защитника в «Спартаке»: «Готовы встретиться даже 31 декабря»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал «СЭ» о будущем игрока в клубе.

Контракт 29-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2026 года.

«Пока встреча с Кахигао еще не состоялась. С нашей стороны мы готовы общаться даже 31 декабря. Как только у Фрэнсиса будет возможность, то мы сразу будем готовы обсуждать будущее Никиты. Но как таковой коммуникации нет. Договоренность есть, ждем, когда у Кахигао появится возможность встретиться», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Чернов перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в феврале 2022 года. Он провел за красно-белых 80 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

В июле 2025 года «Крылья Советов» арендовали Чернова у «Спартака» до конца сезона-2025/26. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах самарцев во всех турнирах, забил 1 гол и получил 4 желтые карточки.