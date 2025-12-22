Станкович: «Спартак» — самый большой клуб России, но «Црвена Звезда» — это мой дом»

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович ответил на вопросы на пресс-конференции после подписания контракта с сербским клубом.

Специалист сравнил команду из Белграда со «Спартаком». 11 ноября московский клуб отправил 47-летнего серба в отставку.

«Спартак» — большой клуб, но я не могу их сравнивать. Дом есть дом, «Црвена Звезда» есть «Црвена Звезда». «Спартак» — серьезный клуб, самый большой в России, с серьезной историей и армией болельщиков, однако дома все совершенно по-другому. Эти эмоции, любовь и ответственность невозможно измерить», — сказал тренер.

Станкович уже возглавлял команду из Белграда с 2019 по 2022 год. Под его руководством «Црвена Звезда» трижды становилась чемпионом Сербии и два раза обладателем кубка страны.