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Смородская о матче с «Зенитом»: «Не вижу, за счет чего «Локомотив» может забрать очки»

Смородская сделала прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча железнодорожников против «Зенита» в рамках третьего тура РПЛ.

«Зенит» — явный фаворит встречи. Не знаю, какой будет счет, но абсолютно не вижу, за счет чего «Локомотив» может завтра забрать очки», — сказала Смородская «СЭ».

Матч пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
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 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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15
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
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Максим Глушенков

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Крылья Советов

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Николай Комличенко

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Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

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Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

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Локомотив

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