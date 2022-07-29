Смородская о матче с «Зенитом»: «Не вижу, за счет чего «Локомотив» может забрать очки»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча железнодорожников против «Зенита» в рамках третьего тура РПЛ.

«Зенит» — явный фаворит встречи. Не знаю, какой будет счет, но абсолютно не вижу, за счет чего «Локомотив» может завтра забрать очки», — сказала Смородская «СЭ».

Матч пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.