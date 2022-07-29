Широков считает, что Черышев не сможет заиграть в «Спартаке» из-за травматизма

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о будущем экс-хавбека «Реала» Дениса Черышева.

Ранее «СЭ» писал, что представители футболиста дважды предлагали услуги игрока «Спартаку», однако клуб решил не подписывать Черышева.

— Черышев в «Зените»? Точно нет. «Спартак» — не знаю, на какой позиции. Кроме того, нужно говорить о травматизме футболиста, — цитирует Широкова «РБ Спорт».

— Имеете в виду, что он будет сидеть на лавке?

— Что он будет сидеть в реабилитационном центре. Три игры играет, пять лечится. Если придет за вменяемые деньги, можно взять и посмотреть.

— Вы бы, будучи спортивным директором «Зенита», рассматривали бы эту кандидатуру?

— Нет. Зачем? Для первой пятерки РПЛ — нет.

31-летний россиянин является свободным агентом с мая после ухода из испанской «Валенсии».