В «Ростове» рассказали об адаптации вратаря Медведева

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» рассказал об адаптации голкипера Никиты Медведева.

«С Никитой все в порядке, он доволен. Рассчитываем на него, все прекрасно. У нас всегда в «Ростове» всех принимаю хорошо. Никита уже здесь играл, приняли так, как и должны были», — сказал Кафанов «СЭ».

Медведев перешел в «Ростов» на правах свободного агента. «Рубин» расторг соглашение с футболистом по обоюдному согласию сторон. Игрок выступал за казанцев с августа 2020 года.

Медведев уже играл за «Ростов» с февраля 2016 года по июль 2017 года. В составе команды он установил рекорд по продолжительности сухой серии в РПЛ: в сезоне-2016/17 голкипер не пропускал на протяжении 952 минут.