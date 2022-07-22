«Зенит» — «Крылья Советов»: оба пенальти назначены правильно

На 4-й и 11-й минутах матча 2-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» арбитр Артем Чистяков принял верные решения, наказав самарцев пенальти.

В первом случае Александр Коваленко сыграл правой рукой в отскочивший от газона мяч, и судья после незначительной паузы указал на 11-метровую отметку.

«Зенит» — «Крылья Советов». Скриншот «Матч Премьер»

«Зенит» — «Крылья Советов». Скриншот «Матч Премьер»

«Зенит» — «Крылья Советов». Скриншот «Матч Премьер»

Затем Денис Якуба сбил соперника в своей штрафной площади — тут Чистяков прибег к наказанию, не раздумывая.

«Зенит» — «Крылья Советов». Скриншот «Матч Премьер»