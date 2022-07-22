Воспитанник «Краснодара» Назаров продолжит карьеру в Армении

Воспитанник «Краснодара Евгений Назаров станет игроком «Урарты», сообщает Metaratings.ru. Футболист будет выступать под руководством Дмитрия Гунько.

С апреля 2022 года 25-летний футболист находился без клуба, так как ранее расторг контракт с чешским «Богемиансом». За команду Назаров успел провести один матч в чемпионате Чехии.

В 2017 году защитник провел два товарищеских матча за молодежную сборную России под руководством Евгения Бушманова.