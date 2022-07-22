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Воспитанник «Краснодара» Назаров продолжит карьеру в Армении

Виктория Кравченко
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Воспитанник «Краснодара Евгений Назаров станет игроком «Урарты», сообщает Metaratings.ru. Футболист будет выступать под руководством Дмитрия Гунько.

С апреля 2022 года 25-летний футболист находился без клуба, так как ранее расторг контракт с чешским «Богемиансом». За команду Назаров успел провести один матч в чемпионате Чехии.

В 2017 году защитник провел два товарищеских матча за молодежную сборную России под руководством Евгения Бушманова.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-zashchitnik-krasnodara-nazarov-prodolzhit-kareru-v-armenii-1317731/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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19%

1.70

Х

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