«Зенит» — «Крылья Советов»: Ломаев отбил пенальти, Мостовой забил после добивания

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой открыл счет в матче 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Вратарь самарцев Иван Ломаев отбил удар 24-летнего хавбека с пенальти, но игрок сине-бело-голубых первым успел на добивание.