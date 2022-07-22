Алехандро Домингес нанес первый удар в матче «Зенит» — «Крылья Советов»

Экс-нападающий «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес стал почетным гостем матча 2-го тура РПЛ между сине-бело-голубыит и «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге. Он нанес первый удар в матче, который начался в 20.00 мск.

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