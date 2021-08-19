Нападающий «Монпелье» может продолжить карьеру в «Рубине»

Нападающий «Монпелье» Анди Делор может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает в Twitter журналист Мохамед Тубаш-Тер.

По информации источника, 29-летним форвардом интересуется казанский «Рубин». За Делора российский клуб поборется с «Ниццей». Отмечается, что «Монпелье» вынужден продать игрока из-за финансового положения клуба.

В минувшем сезоне Делор провел 34 матча, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.