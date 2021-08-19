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Нападающий «Монпелье» может продолжить карьеру в «Рубине»

21:05
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Нападающий «Монпелье» Анди Делор может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает в Twitter журналист Мохамед Тубаш-Тер.

По информации источника, 29-летним форвардом интересуется казанский «Рубин». За Делора российский клуб поборется с «Ниццей». Отмечается, что «Монпелье» вынужден продать игрока из-за финансового положения клуба.

В минувшем сезоне Делор провел 34 матча, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MohamedTERParis/status/1428311813180035073

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Александр Кравченко все материалы автора

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