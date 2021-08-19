Нападающий «Монпелье» может продолжить карьеру в «Рубине»
21:05
Нападающий «Монпелье» Анди Делор может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает в Twitter журналист Мохамед Тубаш-Тер.
По информации источника, 29-летним форвардом интересуется казанский «Рубин». За Делора российский клуб поборется с «Ниццей». Отмечается, что «Монпелье» вынужден продать игрока из-за финансового положения клуба.
В минувшем сезоне Делор провел 34 матча, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/MohamedTERParis/status/1428311813180035073
Читайте также
Винер-Усманова отреагировала на заявление федерации гимнастики о непредвзятости результатов на Олимпиаде-2020
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю