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Сегодня, 15:22

«Зенит» и «Оренбург» объявили стартовые составы на второй матч игрового дня

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«Зенит» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 (мск).

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Касимов, Перес, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Башич, Горбани, Сахархизан.

Перед началом матча сине-бело-голубые идут на третьем месте в таблице РПЛ с 23 очками. «Оренбург» располагается на 14-й строчке, имея в активе семь баллов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
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5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
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Краснодар – Химки
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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 8 1 1
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