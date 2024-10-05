«Зенит» и «Оренбург» объявили стартовые составы на второй матч игрового дня

«Зенит» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 (мск).

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Касимов, Перес, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Башич, Горбани, Сахархизан.

Перед началом матча сине-бело-голубые идут на третьем месте в таблице РПЛ с 23 очками. «Оренбург» располагается на 14-й строчке, имея в активе семь баллов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».