«Акрон» — «Пари НН»: гол Лончара вывел тольяттинцев вперед

Черногорский полузащитник «Акрона» Стефан Лончар забил второй гол своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Пари НН» — 2:1.

Встреча проходит в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».