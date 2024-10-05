«Акрон» — «Пари НН»: нижегородцы отыгрались в начале второго тайма

Читать «СЭ» в

Словенский защитник «Пари НН» Свен Карич сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ с «Акроном» — 1:1.

Ранее первый гол в этой встрече забил Жилсон Беншимол.