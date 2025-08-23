«Зенит» и махачкалинское «Динамо» назвали составы на матч РПЛ

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«Зенит»: Адамов, Горшков, Дркушич, Эракович, Барриос (капитан), Вендел, Луис Энрике, Мостовой, Мантуан, Соболев, Педро.

«Динамо» (Махачкала): Волк, Табидзе, Пальцев, Алибеков (капитан), Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.