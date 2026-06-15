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Судейство

15 июня, 11:30

Швеция — Тунис: гол засчитан благодаря датчику в мяче и «кардиограмме»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

На 84-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 Швеция — Тунис (5:1) судья Яэль Фалькон Перес поначалу не засчитал гол Маттиаса Сванберга, получив сигнал от ассистента Факундо Родригеса, что швед оказался в офсайде. Однако вскоре решение рефери было изменено — благодаря технологиям, которые используются ФИФА на турнире.

Действительно в момент выполнения шведами штрафного удара Сванберг находился за линией офсайда. Это было ясно видно и без дополнительных повторов. Именно на это и отреагировал помощник арбитра. Но, пока мяч летел над штрафной площадью, его успел коснуться Александр Исак. Контакт с мячом был незначительным, но он был. Этого ассистент не увидел или не смог увидеть.

Видеоарбитры Хуан Лара, Антонио Гарсия и Эрнан Мастрангело сравнительно быстро провели проверку и убедились, что Исак действительно коснулся мяча. Это подтвердилось с помощью датчика, который установлен в каждом из мячей, используемых на ЧМ-2026. На соответствующей «кардиограмме», которая была показана в трансляции спустя некоторое время, видно, что произошел контакт.

И в тот момент Сванберг уже выбежал из офсайда. Значит, положение «вне игры» зафиксировано ошибочно, а гол забит правильно.

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