«Рубин» — «Спартак»: Солари открыл счет в матче

Нападающий «Спартака» Пабло Солари забил на 58-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Рубином» — 1:0.

Солари вышел на поле на 46-й минуте, заменив Маркиньоса. Для него это второй гол в этом сезоне чемпионата России.