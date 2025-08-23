Автор первого гола ЧМ-2018 Газинский объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский объявил о завершении карьеры.

«Ну что, вот и пришло мое время объявить о завершении профессиональной карьеры. Хочется сказать многое, но буду краток. Хочется поблагодарить всех, кто на протяжении долгих лет помогал мне становиться лучше, начиная от персонала, тренерского штаба и заканчивая руководителями клубов!

Спасибо партнерам, с которыми мы делили поле. Спасибо соперникам, вы помогали становиться сильнее. Спасибо моей семье, вы всегда были рядом. Спасибо большое всем, кто хоть как-то причастен к моей скромной карьере.

И, конечно, особая благодарность вам, болельщики, вы давали тот драйв, от которого испытываешь особые эмоции, этого, конечно, мне будет не хватать. Футбол навсегда будет в моем сердце. Но пришло время двигаться дальше! Буду скучать. Любите футбол, играйте в футбол», — написал 36-летний Газинский в соцсети.

Газинский играл за «Краснодар» в 2013-2022 и в 2024-2025 годах. Также он выступал за «Урал», московское «Торпедо», владивостокскую «Луч-Энергию» и «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

С «Краснодаром» полузащитник выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25. В сезонах 2014/15, 2018/19 и 2019/20 он стал бронзовым призером.

За сборную России Газинский в 21 матче забил 1 мяч, который стал первым голом чемпионата мира 2018 года в России.