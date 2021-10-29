Малафеев: «Амбициозное «Динамо» в отличие от «Спартака» реально может дать бой «Зениту»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубых против «Динамо» в рамках 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Думаю, нас ждет интересный матч — возможно, самый интригующий в первом круге. Как ни крути, встречаются лидеры сезона. Амбициозное и интересное по игре московское «Динамо» в отличие от нынешнего «Спартака» — команда, которая способна реально дать бой «Зениту».

Конечно, если смотреть личные встречи, то в последних трех сезонах на счету петербуржцев четыре победы. В том числе три на своем поле — 3:1, 3:0 и 2:0. Плюс одна в гостях — 2:0. Последняя нулевая ничья вообще была еще при Манчини", — сказал Малафеев «СЭ».

Также Малафеев поделился ожиданиями от содержания игры.

«Думаю, предстоящий поединок точно получится жарким и интересным для всей футбольной общественности, поскольку обе команды стараются играть агрессивно, в атакующей, зрелищной манере. К тому же и «Динамо», и «Зенит» много забивают. «Зенит» с 30 голами — лидер лиги по результативности, москвичи по этому показателю занимают третью строчку с 20 мячами», — добавил Малафеев.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 29 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.