«Динамо» может подписать нападающего «Бока Хуниорс»
08:13
«Динамо» интересуется нападающим «Бока Хуниорс» Себастьяном Вильей, сообщает TNT Sports.
По информации источника, на 25-летнего колумбийца также претендует «Брюгге», который предлагает за игрока 6 миллионов евро, но московский клуб готов предложить больше и уже направил свое предложение аргентинской команде.
Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с июля 2018 года, на его счету 15 голов и 14 результативных передач в 97 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 5,5 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://tntsports.com.ar/ligaprofesional/Se-va-del-Xeneize-Boca-recibio-una-oferta-que-la-tiene-Jorge-Amor-Ameal-en-su-poder-Dinamo-de-Moscu-pretende-llevarse-a-Sebastian-Villa-20211027-0005.html
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