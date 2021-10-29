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«Динамо» может подписать нападающего «Бока Хуниорс»

08:13
Себастьян Вилья. Фото Instagram
Себастьян Вилья. Фото Instagram
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«Динамо» интересуется нападающим «Бока Хуниорс» Себастьяном Вильей, сообщает TNT Sports.

По информации источника, на 25-летнего колумбийца также претендует «Брюгге», который предлагает за игрока 6 миллионов евро, но московский клуб готов предложить больше и уже направил свое предложение аргентинской команде.

Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с июля 2018 года, на его счету 15 голов и 14 результативных передач в 97 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 5,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://tntsports.com.ar/ligaprofesional/Se-va-del-Xeneize-Boca-recibio-una-oferta-que-la-tiene-Jorge-Amor-Ameal-en-su-poder-Dinamo-de-Moscu-pretende-llevarse-a-Sebastian-Villa-20211027-0005.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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