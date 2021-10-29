«Динамо» может подписать нападающего «Бока Хуниорс»

«Динамо» интересуется нападающим «Бока Хуниорс» Себастьяном Вильей, сообщает TNT Sports.

По информации источника, на 25-летнего колумбийца также претендует «Брюгге», который предлагает за игрока 6 миллионов евро, но московский клуб готов предложить больше и уже направил свое предложение аргентинской команде.

Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с июля 2018 года, на его счету 15 голов и 14 результативных передач в 97 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 5,5 миллиона евро.