«Зенит» в товарищеском матче обыграл махачкалинское «Динамо», Вендел и Мантуан забили по голу
«Зенит» в товарищеском матче победил махачкалинское «Динамо» — 2:0.
Игра проходила на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.
Счет на 3-й минуте открыл Вендел. На 85-й минуте преимущество сине-бело-голубых с пенальти удвоил Густаво Мантуан.
Товарищеский матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Махачкала) — 2:0 (1:0)
Голы: Вендел, 3 (1:0), Густаво Мантуан, 85 — с пенальти (2:0)
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