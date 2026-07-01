«Спартак» продлил контракт с вратарем Довбней

«Спартак» объявил о продлении контракта с вратарем Александром Довбней.

Новое соглашение с 39-летним россиянином действует до конца июня 2027 года.

Довбня перешел в «Спартак» на правах свободного агента в июле 2024 года. За все время голкипер провел лишь одну игру в составе красно-белых — 18 мая 2025 года он вышел на замену вместо Ильи Помазуна в конце матча 29-го тура чемпионата России-2024/25 против «Крыльев Советов». Довбня провел на поле 19 минут, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей.