«Рубин» подписал экс-защитника Медиалиги Игнатьева

«Рубин» объявил о переходе защитника Максима Игнатьева.

26-летний футболист подписал контракт до лета 2029 года. Он будет выступать за казанский клуб под 18-м номером.

«Я — Максим Игнатьев, новый защитник команды. Эта фамилия в «Рубине» уже звучала. Меньше слов — больше дела. Увидимся на матчах «Рубина», — сказал Игнатьев в видео.

Ранее Игнатьев выступал за клубы Медиалиги, «Кубань Холдинг» и костромской «Спартак», в котором в прошедшем сезоне провел 33 матча в Первой лиге, забил один гол и сделал восемь результативных передач.