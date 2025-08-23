«Зенит» и «Динамо» Махачкала сыграют в 6-м туре чемпионата России в субботу, 23 августа. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. За ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

По итогам 5-ти туров РПЛ команда Сергея Семака набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Дагестанский клуб с 5-ю баллами идет на 12-й строчке в чемпионате России.

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