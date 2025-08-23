Матеус Алвес: «Я мечтаю когда-нибудь сыграть в английской лиге»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес заявил, что мечтает сыграть в АПЛ.

«Конечно, есть лиги, в которых ты мечтаешь когда-нибудь сыграть, для меня одна из таких английская. Оказаться среди грандов мирового футбола, играть с топами — это мечта и цель, к которой ты стараешься прийти и которую не можешь не ставить себе. То же самое могу сказать об испанской лиге, «Реал» и «Барселона» — это что-то невообразимое, сокровенное, что тебя постоянно вдохновляет», — цитирует Алвеса пресс-служба ЦСКА.

20-летний Алвес стал игроком московского клуба летом 2025 года. Он сыграл за ЦСКА 7 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.