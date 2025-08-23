«Рубин» и «Спартак» не забили голов в первом тайме

Первый тайм матча 6-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» завершился вничью — 0:0.

Красно-белые нанесли один удар в створ ворот соперника, у казанцев — ни одного.

Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев в первом тайме показал одну желтую карточку. Ее получил Богдан Йочич.