«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ

«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России-2024/25.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Дркушич, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Мантуан, Глушенков, Кассьерра, Лусиано.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Горшков, Алип, Мимович, Ерохин, Ахметов, Зделар, Соболев, Педро.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Койта.

Запасные: Тороп, Круговой, Лукин, Абдулкадыров, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Бандикян, Гуарирапа, Шуманский.

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.