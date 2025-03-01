«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы на матч РПЛ
«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России-2024/25.
«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Дркушич, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Мантуан, Глушенков, Кассьерра, Лусиано.
Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Горшков, Алип, Мимович, Ерохин, Ахметов, Зделар, Соболев, Педро.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Роша, Обляков, Кисляк, Гайич, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Койта.
Запасные: Тороп, Круговой, Лукин, Абдулкадыров, Келлвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Бандикян, Гуарирапа, Шуманский.
Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
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5
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6
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7
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8
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9
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14
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|Динамо – Кр. Советов
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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