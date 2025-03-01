Булыкин считает, что у «Локомотива» есть шансы попасть в тройку призеров РПЛ

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы московской команды в нынешнем сезоне после ничьей с махачкалинским «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ (1:1).

«Если бы «Локомотив» боролся за чемпионство, то нужно было бы побеждать махачкалинское «Динамо» А так на выезде в Каспийске у многих команд были проблемы. Так что ничья — хороший результат для борьбы за медали, что является максимумом для «железнодорожников» в этом сезоне. У красно-зеленых есть шансы попасть в тройку призеров», — заявил Булыкин «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ железнодорожники с 36 очками занимают четвертое место в турнирной таблице. Махачкалинцы с 18 баллами располагаются на 10-й строчке.