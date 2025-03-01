«Зенит» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Зенит» и ЦСКА встретятся в чемпионате России 1 марта

«Зенит» и ЦСКА встречаются в 19-м туре чемпионата России в субботу, 1 марта. Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начинается в 16.30 по московскому времени.

Прямая трансляция центрального матча тура состоится на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начинается в 15.30 мск, за час до игры. Также встречу транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ в Санкт-Петербурге. Результат и ключевые события игры «Зенит» — ЦСКА также изучайте в нашем матч-центре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта 2025, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В 18 турах чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимал второе место, перед зимней паузой предыдущим соперником чемпиона был «Акрон» (1:2). ЦСКА с 31 очком шел шестым, в декабре армейцы обыграли «Факел» (1:0).