«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в Санкт-Петербурге

«Зенит» дома сыграл вничью с ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ — 0:0.

У хозяев во втором тайме дебютировал хавбек Саша Зделар, который в зимнее трансферное окно перешел из московского клуба. Сине-бело-голубые провели 200-й матч в РПЛ под руководством Сергея Семака.

«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице. У «Краснодара», занимающего второе место — 39 очков и одна игра в запасе.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает 6-ю строчку.