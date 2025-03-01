Филимонов — об идеальном тренере «Спартака»: «Романцева нельзя ни с кем сравнить»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов назвал Олега Романцева идеальным тренером красно-белых.

«С моей точки зрения, идеальный тренер «Спартака» — Романцев. Никого нельзя сравнить с ним. Даже после чемпионства с Каррерой, как их можно сравнить? Это бессмысленно. Это несопоставимые величины», — приводит слова Филимонова Legalbet.

Олег Романцев возглавлял «Спартак» с 1989-го по 1995-й и с 1997-го по 2003-й год. Под его руководством красно-белые восемь раз выиграли чемпионат России и стали трехкратными обладателями Кубка страны.