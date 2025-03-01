«Зенит» — ЦСКА: Соболев дважды симулировал — пенальти не назначены правильно

На 90+2-й и 90+5-й минутах матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА судья Сергей Иванов принял верные решения, не назначив пенальти в ворота гостей.

Но оба раза рефери ошибочно не вынес предупреждения за неспортивное поведение зенитовскому нападающему Александру Соболеву. В единоборстве и с Мойзесом, и с Игорем Дивеевым форвард симулировал фолы со стороны игроков красно-синих и падал на газон, пытаясь обмануть арбитра и заработать 11-метровый удар.

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. «Краснодар», занимающий вторую строчку с 39 очками, сегодня сыграет против «Крыльев Советов» (начало — в 19.30 по московскому времени).