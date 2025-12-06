«Зенит» в большинстве победил «Акрон» и поднялся на первое место в РПЛ

«Зенит» дома обыграл «Акрон» в матче 18-го тура чемпионата России-2025/26 — 2:0. Встреча прошла на «Газпром Арене».

В начале матча гости остались в меньшинстве, так как красную карточку получил защитник Ионуц Неделчару. В большинстве за сине-бело-голубых голы забили Жерсон и Луис Энрике. Для Жерсона это первый гол в РПЛ.

Во втором тайме голы Александра Соболева и Андрея Мостового (два мяча) были отменены из-за офсайдов.

«Зенит» набрал 39 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. На втором месте находится «Краснодар» (37 очков), который 7 декабря сыграет с ЦСКА (36 очков).

«Акрон» (21 очко) занимает девятое место в РПЛ.