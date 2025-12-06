«Зенит» — «Акрон»: футболист гостей удален ошибочно?

На 14-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Акрон» судья Павел Кукуян после ВАР-проверки и изучения видеоповторов изменил свое первоначальное решение и объявил, что игрок гостей номер 24 Ионуц Неделчару наказывается за лишение явной возможности забить гол. Решение: красная карточка.

При вынесении вердикта судьи решили, что Педро не находился в офсайде в момент паса партнера. А затем, по мнению Кукуяна, на нем сфолили, лишив явной возможности забить.

Но при внимательном рассмотрении стоп-кадра, предоставленного в качестве подтверждения офсайда, видно, что неправильно определен момент передачи в направлении Педро: нога игрока «Зенита» не касается мяча. Если это так, выходит, что неправильно принято решение в офсайдной ситуации. Соответственно, если зенитовец все-таки оказался в положении «вне игры», никакой возможности забить у него не было. Тогда, получается, Неделчару удален ошибочно?