«Зенит» — «Акрон»: Неделчару получил красную карточку на 14-й минуте

Защитник «Акрона» Ионуц Неделчару получил красную карточку на 14-й минуте матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» — 0:0.

Неделчару возле штрафной попал рукой по лицу Педро. Главный арбитр матча Павел Кукуян никак не отреагировал на этот фол. ВАР пригласил судью посмотреть повтор момента.

После этого Кукуян изменил свое решение и показал красную карточку Неделчару за лишение Педро явной возможности забить.