«Зенит» — «Акрон»: видео голов матча РПЛ

«Зенит» обыграл «Акрон» со счетом 2:0 в 18-м туре чемпионата России-2025/26. Матч состоялся на «Газпром Арене».

Голами в игре отметились Жерсон и Луис Энрике. Также не были засчитаны еще три мяча сине-бело-голубых, которые забили Александр Соболев и Андрея Мостового.

32-я минута: Жерсон — 1:0

41-я минута: Луис Энрике — 2:0

«Зенит» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (21 очко) располагается на 9-й позиции.