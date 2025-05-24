«Рубин» победил «Оренбург», «Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом»

«Рубин» дома обыграл «Оренбург» в матче 30-го тура РПЛ — 4:2.

У хозяев голы забили Богдан Йочич, Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай (дубль). У гостей отметились Джимми Марин и Брайан Мансилья.

«Рубин» набрал 45 очков и занял 7-е место в таблице РПЛ сезона-2024/25. «Оренбург» (19 очков) занял 15-ю строчку и вылетел в первую лигу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)

В параллельном матче «Крылья Советов» сыграли на выезде вничью с «Факелом» — 1:1. У гостей отметился Доминик Орос, у хозяев — Владимир Ильин (пенальти).

«Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли 10-е место в таблице РПЛ. «Факел» вылетел в первую лигу — 18 очков и последнее место.