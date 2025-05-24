«Рубин» победил «Оренбург», «Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом»
«Рубин» дома обыграл «Оренбург» в матче 30-го тура РПЛ — 4:2.
У хозяев голы забили Богдан Йочич, Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай (дубль). У гостей отметились Джимми Марин и Брайан Мансилья.
«Рубин» набрал 45 очков и занял 7-е место в таблице РПЛ сезона-2024/25. «Оренбург» (19 очков) занял 15-ю строчку и вылетел в первую лигу.
В параллельном матче «Крылья Советов» сыграли на выезде вничью с «Факелом» — 1:1. У гостей отметился Доминик Орос, у хозяев — Владимир Ильин (пенальти).
«Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли 10-е место в таблице РПЛ. «Факел» вылетел в первую лигу — 18 очков и последнее место.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|13
|4
|3
|40-15
|43
|
2
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|36-14
|42
|
3
|Локомотив
|20
|11
|8
|1
|43-26
|41
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|31-22
|36
|
5
|Балтика
|20
|9
|9
|2
|25-9
|36
|
6
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-28
|35
|
7
|Динамо
|20
|7
|6
|7
|35-27
|27
|
8
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|
9
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|25-27
|26
|
10
|Ростов
|20
|5
|7
|8
|17-23
|22
|
11
|Акрон
|20
|5
|6
|9
|25-32
|21
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|
13
|Оренбург
|20
|4
|6
|10
|21-30
|18
|
14
|Динамо Мх
|20
|4
|6
|10
|10-24
|18
|
15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|
16
|Сочи
|20
|2
|3
|15
|19-46
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.03
|19:30
|Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|14.03
|13:45
|Сочи – Краснодар
|- : -
|14.03
|16:00
|Зенит – Спартак
|- : -
|14.03
|18:15
|Ростов – Динамо
|- : -
|14.03
|20:30
|Балтика – ЦСКА
|- : -
|15.03
|14:00
|Акрон – Ахмат
|- : -
|15.03
|16:30
|Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|15.03
|19:00
|Рубин – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|11
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Ильзат Ахметов
Крылья Советов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|18
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|18
|1
|7
|
|
Александр Джику
Спартак
|11
|1
|4
