24 мая 2025, 18:28

«Рубин» победил «Оренбург», «Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом»

Руслан Минаев

«Рубин» дома обыграл «Оренбург» в матче 30-го тура РПЛ — 4:2.

У хозяев голы забили Богдан Йочич, Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай (дубль). У гостей отметились Джимми Марин и Брайан Мансилья.

«Рубин» набрал 45 очков и занял 7-е место в таблице РПЛ сезона-2024/25. «Оренбург» (19 очков) занял 15-ю строчку и вылетел в первую лигу.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.
24 мая 2025, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
4:2
Оренбург

В параллельном матче «Крылья Советов» сыграли на выезде вничью с «Факелом» — 1:1. У гостей отметился Доминик Орос, у хозяев — Владимир Ильин (пенальти).

«Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли 10-е место в таблице РПЛ. «Факел» вылетел в первую лигу — 18 очков и последнее место.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.
24 мая 2025, 16:30. Факел (Воронеж)
Факел
1:1
Крылья Советов
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Москва): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Сочи»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
«Арсенал» — «Волга»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 20 13 4 3 40-15 43
    2
    		 Зенит 20 12 6 2 36-14 42
    3
    		 Локомотив 20 11 8 1 43-26 41
    4
    		 ЦСКА 20 11 3 6 31-22 36
    5
    		 Балтика 20 9 9 2 25-9 36
    6
    		 Спартак 20 10 5 5 33-28 35
    7
    		 Динамо 20 7 6 7 35-27 27
    8
    		 Рубин 20 7 5 8 19-25 26
    9
    		 Ахмат 20 7 5 8 25-27 26
    10
    		 Ростов 20 5 7 8 17-23 22
    11
    		 Акрон 20 5 6 9 25-32 21
    12
    		 Кр. Советов 20 5 5 10 22-37 20
    13
    		 Оренбург 20 4 6 10 21-30 18
    14
    		 Динамо Мх 20 4 6 10 10-24 18
    15
    		 Пари НН 20 5 2 13 15-31 17
    16
    		 Сочи 20 2 3 15 19-46 9
    Результаты / календарь
    13.03 19:30 Динамо Мх – Оренбург - : -
    14.03 13:45 Сочи – Краснодар - : -
    14.03 16:00 Зенит – Спартак - : -
    14.03 18:15 Ростов – Динамо - : -
    14.03 20:30 Балтика – ЦСКА - : -
    15.03 14:00 Акрон – Ахмат - : -
    15.03 16:30 Пари НН – Кр. Советов - : -
    15.03 19:00 Рубин – Локомотив - : -
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 11
    Дмитрий Воробьев
    Дмитрий Воробьев

    Локомотив

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Ильзат Ахметов
    Ильзат Ахметов

    Крылья Советов

    		 5
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 18 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 18 1 7
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 11 1 4
    Вся статистика

