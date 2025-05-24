ЦСКА — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Пари НН» в рамках 30-го тура РПЛ в субботу, 24 мая. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички 30-го тура. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Пари НН» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в перекличке игр 30-го тура на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (по платной подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

По результатам 29-ти туров РПЛ команда Марко Николича набрала 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Клуб из Нижнего Новгорода с 27 баллами идет на 13-й строчке чемпионата.