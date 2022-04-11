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Сегодня, 11:26

Зелимхан Бакаев заявил о желании остаться в «Спартаке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0), а также прокомментировал свое будущее в красно-белом клубе.

— Игра с «Арсеналом» получилась хорошей, — отметил Бакаев в интервью «РБ Спорт». — Судейство? Давайте не будем про него. Судейство нам не помешает, если мы будем играть в футбол. Если «Спартак» будет играть так, как с «Арсеналом», тогда нам никто не помешает.

— Ты хочешь остаться в «Спартаке»?

— Конечно.

Контракт 25-летнего Бакаева с московским «Спартаком» истекает летом этого года.

В нынешнем сезоне хавбек провел 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zelimhan-bakaev-hochu-ostat-sya-v-spartake/
Зелимхан Бакаев
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
2
3
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
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 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
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 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
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 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
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13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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