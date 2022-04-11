Зелимхан Бакаев заявил о желании остаться в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0), а также прокомментировал свое будущее в красно-белом клубе.

— Игра с «Арсеналом» получилась хорошей, — отметил Бакаев в интервью «РБ Спорт». — Судейство? Давайте не будем про него. Судейство нам не помешает, если мы будем играть в футбол. Если «Спартак» будет играть так, как с «Арсеналом», тогда нам никто не помешает.

— Ты хочешь остаться в «Спартаке»?

— Конечно.

Контракт 25-летнего Бакаева с московским «Спартаком» истекает летом этого года.

В нынешнем сезоне хавбек провел 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.