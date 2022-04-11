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В комитет по этике РФС не поступало обращение по поводу слов полузащитника «Арсенала» Кангвы

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев в разговоре с «СЭ» заявил, что комитет не получал документов от РФС и РПЛ из-за слов нападающего «Арсенала» Кингса Кангвы после матча со «Спартаком» (0:3).

«Нет, мы пока не получили обращения по этому эпизоду. Сроки обращения? Максимум, в течение двух недель», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее 23-летний Кингс Кангва в интервью «СЭ» в резкой форме раскритиковал главного арбитра встречи Владислава Безбородова. На 86-й минуте встречи игрок был удален с поля.

«Арсенал» не может победить уже семь матчей подряд и идет на последней, 16-й строчке. В следующем туре «канониры» на своем поле примут «Ростов» (17 апреля).

ФК Арсенал (Тула)
Кингс Кангва
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