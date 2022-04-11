Литвинов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Арсенал»
Футболист «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу судей в матче с «Арсеналом» (3:0).
«Жалобы «Арсенала» на судейство? Всегда говорил, что судьи тоже люди, они могут ошибаться. Было много моментов, когда они ошибались против нас. Та же ситуация в матче с «Локомотивом» — с красной карточкой, которую не дали. Это нормально — человеческий фактор», — сказал «СЭ» Литвинов.
«Спартак» после победы над «Арсеналом» набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице чемпионата России.
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|
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|4
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|
4
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|3
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|42
|
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|11
|6
|6
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|39
|
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|
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|35
|
8
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|10
|2
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|32
|
9
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|6
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|
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|6
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|27
|
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|4
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|
13
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|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
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|5
|6
|13
|24-49
|21
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|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
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|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
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Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
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Далер Кузяев
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|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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