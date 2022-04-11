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Сегодня, 11:25

Литвинов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Арсенал»

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу судей в матче с «Арсеналом» (3:0).

«Жалобы «Арсенала» на судейство? Всегда говорил, что судьи тоже люди, они могут ошибаться. Было много моментов, когда они ошибались против нас. Та же ситуация в матче с «Локомотивом» — с красной карточкой, которую не дали. Это нормально — человеческий фактор», — сказал «СЭ» Литвинов.

«Спартак» после победы над «Арсеналом» набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице чемпионата России.

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