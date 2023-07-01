Бакаев — об интересе «Локомотива»: «Только в интернете это видел»
Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев заявил, что не собирается уходить из клуба.
— Интерес «Локомотива»? Только в интернете это видел. Обычно я не лезу в эти дела, ими занимается мой агент Герман Ткаченко и мой отец. Тем более, когда я переходил в «Зенит», я понимал, что будет тяжело. Я не могу через год уйти. Зачем тогда переходить? Не было таких мыслей. Будем работать.
В любой период карьеры у меня все начиналось непросто, потом все шло хорошо. Надеюсь, так будет и здесь, — сказал Бакаев.
— За год в «Зените» вы чувствуете себя своим?
— Да.
26-летний Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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13
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15
|Рубин
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
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|22.07
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