Семак: «Мы понимаем, что Вендел — качественный игрок, но «Зенит» насильно никого держать не будет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем полузащитника Вендела.

В субботу, 1 июля специалист подтвердил, что 25-летний бразилец находится в поиске нового клуба.

— Когда в расположение команды вернутся те футболисты, которые еще не прилетели в Россию?

— Таких только двое. Вендел на связи с руководством клуба. У него было желание сменить клуб. Мы понимаем, что это очень качественный игрок, но мы никого насильно держать не будем. Если есть желание, то игрок может уйти, но соблюсти интересы клуба. Мы не будем препятствовать никому, а будем только радоваться, если игроки перейдут в более сильные клубы. Второй футболист — Барриос, который получил дополнительные выходные. Он единственный из иностранцев до последнего тура оставался в России, а сборную Колумбии собрали немного раньше. Кто-кто, а Вильмар заслужил отдых. Насколько я понимаю, и Вендел, и Барриос скоро должны приехать.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 24 миллиона евро, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года.