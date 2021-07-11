Зелимхан Бакаев: «Никакого спада, никакого коронавируса не было. Были другие проблемы»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, в какой форме сейчас находится и как оценивает свои перспективы в команде.

— Уверенность я никогда не терял. Я 18 лет занимаюсь этим и играть точно не разучился. Последний год я не шел в дриблинг, так как играл в центре. Там тяжело идти в дриблинг. Из-за этого свои лучшие качества я не так часто использовал. Теперь я играю и в центре, и на фланге. Сейчас мне намного комфортнее. Дальше буду подтверждать это игрой. Сейчас можно говорить что угодно. В чемпионате будут ответы на все вопросы. Люди поймут, что у меня никакого спада, никакого коронавируса не было. Были другие проблемы. Будем доказывать, — сказал Бакаев.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев был признан лучшим игроком матча первого тура Кубка Париматч Премьер с «Сочи» (4:0). Бакаев забил первый гол в матче, а затем оформил ассист.