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Зелимхан Бакаев: «Никакого спада, никакого коронавируса не было. Были другие проблемы»

20:48
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, в какой форме сейчас находится и как оценивает свои перспективы в команде.

— Уверенность я никогда не терял. Я 18 лет занимаюсь этим и играть точно не разучился. Последний год я не шел в дриблинг, так как играл в центре. Там тяжело идти в дриблинг. Из-за этого свои лучшие качества я не так часто использовал. Теперь я играю и в центре, и на фланге. Сейчас мне намного комфортнее. Дальше буду подтверждать это игрой. Сейчас можно говорить что угодно. В чемпионате будут ответы на все вопросы. Люди поймут, что у меня никакого спада, никакого коронавируса не было. Были другие проблемы. Будем доказывать, — сказал Бакаев.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев был признан лучшим игроком матча первого тура Кубка Париматч Премьер с «Сочи» (4:0). Бакаев забил первый гол в матче, а затем оформил ассист.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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