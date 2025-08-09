Бакаев — об играх со «Спартаком»: «Отношусь к таким встречам как просто к большим матчам, как и любой футболист»

Полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал о том, как относится к матчам со «Спартаком». Две столичные команды сыграют 9 августа. Начало игры в 18.00 по московскому времени.

«Уже не раз выходил против них. Отношусь к таким встречам как просто к большим матчам, как и любой футболист. Это дерби, очень интересная игра, которая при любых раскладах останется в памяти. Помню практически каждый такой матч, а их было очень много. Это праздник — и для нас, и для болельщиков. Надеюсь, будет положительный результат», — цитирует 29-летнего Бакаева клубная пресс-служба.

По словам полузащитника, у «Спартака» сейчас хорошая команда. «По-другому и не может быть. Выделю Барко, интересный футболист по своим качествам», — добавил игрок «Локомотива».

Бакаев в 105 матчах за «Спартак» забил 14 голов и сделал 29 результативных передач. Он играл за красно-белых в 2015-2022 годах.