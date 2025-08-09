ЦСКА — «Рубин»: армейцы вышли вперед на 7-й минуте

ЦСКА открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России против «Рубина» — 1:0.

На 7-й минуте с передачи Данила Кругового отличился Кирилл Глебов, который головой отправил мяч в ворота казанской команды.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».