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Сегодня, 17:03

Гаджиев: «Если «Торпедо» сумеет сохранить место в РПЛ, то это будет небольшим футбольным подвигом»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ.

Сегодня, 26 февраля, московская команда проиграла «Акрону» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2).

«В силу выступлений «Торпедо» в первой части сезона, им крайне будет тяжело остаться в РПЛ. От тренера действительно многое зависит, но тренеры — не фокусники и не чудотворцы. Задача тренера, чтобы его команда играла на уровне своих способностей, чтоб каждый игрок вышел на максимальный для себя уровень. Мы не можем сказать, что пришел Талалаев — и они начнут играть как «Милан». Они должны выйти на свой уровень. Ситуация крайнее сложная, но не безнадежная, команды выходили из последних мест, но далеко не всегда. Шансы остаться в РПЛ — невелики. Если все очень удачно сложится для них, и они сумеют сохранить место в премьер-лиге, то это будет небольшим футбольным подвигом», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

В чемпионате России «Торпедо» занимает последнее место, набрав 6 очков за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-o-torpedo-esli-oni-sumeyut-sokhranit-mesto-v-rpl-to-eto-budet-nebolshim-futbolnym-podvigom-231081/
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Гаджи Гаджиев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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