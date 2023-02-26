Гаджиев: «Если «Торпедо» сумеет сохранить место в РПЛ, то это будет небольшим футбольным подвигом»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ.

Сегодня, 26 февраля, московская команда проиграла «Акрону» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2).

«В силу выступлений «Торпедо» в первой части сезона, им крайне будет тяжело остаться в РПЛ. От тренера действительно многое зависит, но тренеры — не фокусники и не чудотворцы. Задача тренера, чтобы его команда играла на уровне своих способностей, чтоб каждый игрок вышел на максимальный для себя уровень. Мы не можем сказать, что пришел Талалаев — и они начнут играть как «Милан». Они должны выйти на свой уровень. Ситуация крайнее сложная, но не безнадежная, команды выходили из последних мест, но далеко не всегда. Шансы остаться в РПЛ — невелики. Если все очень удачно сложится для них, и они сумеют сохранить место в премьер-лиге, то это будет небольшим футбольным подвигом», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

В чемпионате России «Торпедо» занимает последнее место, набрав 6 очков за 17 туров.