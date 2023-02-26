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Барбоза: «Думаю, что Захарян может перейти в более амбициозный клуб, чем в «Галатасарай»

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза высказался о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отказался переходить в турецкий «Галатасарай».

«Захарян способен играть на высоком уровне. Он имеет все возможности для того, чтобы играть в топ-клубе Европы, в более интересном чемпионате, чем в турецком. Арсен может хорошо себя показать в Германии, Англии и даже в Италии. В этих чемпионатах он способен себя зарекомендовать. Я, как человек, который смотрит на ситуацию с другой стороны, думаю, что Захарян может перейти в более амбициозный клуб высокого уровня, чем в «Галатасарай», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/barboza-zakharyan-mozhet-pereiti-v-bolee-ambicioznyi-klub-chem-galatasarai-231105/
Арсен Захарян
ФК Галатасарай
Паулу Барбоза
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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